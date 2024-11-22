Dev derbide Partizan deplasmanda Kızılyıldız'ı devirdi!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:28

Güncelleme: 22.11.2024 - 09:28

THY EuroLeague'in 11. haftasında Partizan deplasmanda Kızılyıldız'ı 89-77 mağlup etti.

Partizan'da Carlik Jones 21 sayıyla yıldızlaşırken, Kızılyıldız'da Filip Petrusev'in 20 sayısı yeterli olmadı.

Bu sonuçla Partizan 6 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi ve ligdeki 11. maçında üçüncü kez sahadan galip ayrıldı. Partizan gelecek hafta sahasında Olympiakos'u ağırlayacak.

Ligdeki 11. maçında 6. mağlubiyetini alan Kızılyıldız ise gelecek hafta evinde Bayern Münih'i konuk edecek.