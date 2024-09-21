Dev derbinin ardından... Felipe Melo'dan flaş paylaşım!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı yıldız Felipe Melo karşılaşmanın ardında sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Felipe Melo paylaşmında, "Bir, iki, üç Fener ağlama" dedi.
Etiketler: #felipe melo #galatasaray #fenerbahçe
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