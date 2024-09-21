Dev derbinin ardından... Felipe Melo'dan flaş paylaşım!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 23:01

Güncelleme: 21.09.2024 - 23:07

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı yıldız Felipe Melo karşılaşmanın ardında sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Felipe Melo paylaşmında, "Bir, iki, üç Fener ağlama" dedi.