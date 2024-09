Galatasaray'dan Jose Mourinho paylaşımı: 'The Crying One'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 22:43

Güncelleme: 21.09.2024 - 22:47

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

Sarı kırmızılı takım, "Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta" başlığıyla paylaştığı görselde "The Special One" sözüyle özdeşleşen Jose Mourinho'ya "The Crying One" ile gönderme yaptı.

Galatasaray'ın paylaştığı kitapta ayrıca şunlar yer aldı:

"Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. The Crying One. )Ağlyana biri) Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar..."

İşte Galatasary'ın paylaşımı: