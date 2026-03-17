Dev maç öncesi Arne Slot'tan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni...'

17.03.2026 20:16:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arne Slot, açıklamalarına "Joe Gomez'in durumuna yarın karar vereceğiz. Antrenmana katılacak durumda değildi. Son maçtan sonra ağrıları oldu. Riske giremedik. O kadar üst üste geldi ki yarına biraz şüphede. Isak yarın da cumartesi de olmayacak" diyerek başladı.

"OYUNCULARIM SAVAŞMAYA HAZIR"

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'a savaşacaklarını belirterek "Galatasaray'a karşı çok zor bir maç. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans yarattığımız çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdik" dedi.

Öz eleştiride bulunan Arne Slot, "Belki birkaç kararım, harika kararlar değildi dönüp bakınca. Her zaman maçları kazanmak için yaptım bunu. Takımımı, diğer takımların önüne geçirmek istedim. Benim olduğum maçların yüzde 90'ında takımım, rakipten daha fazla gol pozisyonu üretti" ifadelerini kullandı.

"BİR FARK VARSA YARIN GÖSTERECEĞİZ"

Galatasaray'a karşı kaybetmelerinin sebebinin deplasman ile ilişkili olup olmadığı sorulan Arne Slot, "Bizim yarın bunu göstermemiz gerekiyor, deplasmanda ya da evde bir fark varsa yarın bunu göstereceğiz işte. Anfield'da çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya başarılı olduğumuz için kaldık. Real Madrid'i Anfield'da yendik örneğin. Biz burada olmayı, çeyrek finale kalmayı da hak ettiğimize inanıyorum. Kendi sahalarında olması değil Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık" cevabını verdi.

