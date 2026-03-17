Galatasaray karşılaşması öncesi Liverpool’da flaş sakatlık!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray, Anfield'da karşı karşıya gelecek. Dev maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajı elinde bulunduruyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
İngiliz ekibi, zorlu randevunun öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
SON ANTRENMANA ÇIKMADI
ESPN'nin haberine göre; Liverpool'da Joe Gomez, yapılan son antrenmanda yer almadı.
Teknik direktör Arne Slot'un kısa süre içerisinde oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.