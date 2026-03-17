Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray karşılaşması öncesi Liverpool’da flaş sakatlık!

17.03.2026 18:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak Liverpool'da Joe Gomez, yapılan son antrenmanda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray,  Anfield'da karşı karşıya gelecek. Dev maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajı elinde bulunduruyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İngiliz ekibi, zorlu randevunun öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

ESPN'nin haberine göre; Liverpool'da Joe Gomez, yapılan son antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Arne Slot'un kısa süre içerisinde oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #sakatlık

