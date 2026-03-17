Andrew Robertson'dan Galatasaray açıklaması!

Liverpool forması giyen Andrew Robertson, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı öncesi konuştu.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Robertson, "Hayal kırıklığı oldu. Biz de istikrarlı olamamaktan dolayı hayal kırıklığı içindeyiz. Nedenini söylemek zor. Hepimzi bu konuda çaba göstermeye çalışıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bir şekilde başaramadık. Denemeye devam etmek zorundayız. O istikrarı bulmak zorundayız. Yarın akşam (Çarşamba) en azından çeyrek final için bir şansımız var. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz. İstikrarı yakalamanın cevabını da kısa süre içinde bulacağız" dedi.

Sözlerine devam eden 32 yaşındaki futbolcu, "En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanlar evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız" diye konuştu.

"DEVAM ETME ŞANSIMIZ VAR"

Robertson, "Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansımız var. Hedefimiz tur atlamak. Bu maça odaklandık. Çok büyük bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmamız ve çeyrek finale kalmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Bu takım bunu istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep iyi oldu bu kulüp" açıklamasında bulundu.

"ÇEYREK FİNALE KALMALIYIZ"

Andrew Robertson, "Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu bizim için. Geçen sezon da bunu ortaya koyduk. Birazcık Premier Lig'de öndeydik, şampiyon konumundaydık. Bu sezon elimizde bu yok. Çeyrek finale kalmalıyız. Geçen haftaki maçta bunu gösteremedik, sahada ortaya koyamadık, bunu biliyoruz. Büyük bir maç olacak. Çeyrek finale kalacağımıza inanıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize kalmış çok iyi performans ortaya koymak. Umarım taraftarlarımızı eve mutlu göndereceğiz" diye konuştu.

"DAHA DÜZ BİR YOL YÜRÜDÜK"

Andrew Robertson, "Geçen sezon evet zorluklarla karşılaşmadık. Daha düz bir yol yürüdük. Bu sezon inişler çıkışlar yaşıyoruz, bu gerçek. Daha sakin kalmalıyız. Slot ve deneyimli yardımcıları, istikrarın neden olmadığını bulmaya çalıştı. Kendisi teknik direktörümüz ve sakin kalıyor. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz üzerinde çok fazla baskı var, çünkü sonuç ortaya koyamıyoruz. Sonuç ortaya çıkmayınca da işler daha zor oluyor. Hepimizin ayağa kalkıp, Liverpool'un çok daha iyi olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu bence başarabiliriz" açıklamasında bulundu.

"ÇOK HATA YAPTIK"

İskoç sol bek, "Oyuncuların bazı durumlarına bakarsak, çok fazla hata yaptık. Tottenham kontrolü daha fazla aldı oyunda. Anfield'da herkesi tedirgin eden, üzen şey buydu. Anlayabiliyorum bunu. Bazı maçlarda 1. dakikadan itibaren hemen oyunun üzerinde durmadık. Bu maçta ilk dakikadan itibaren her anda kontrolü almalıyız. İlk maçta da geride kaldık bu konuda. Bir 90 dakika daha var. Oyuna odaklanacağız. Belki penaltılara kadar gideceğiz ve her an motive olmalıyız" dedi.

"KULÜBE KARŞI SALDIRILAR OLDU"

Andrew Robertson, "Sosyal medyada kulübe karşı bazı saldırılar oldu. Gittikçe arttı bu durum. Deneyimli kişiler olarak bunu gördük yıllarca. Genç oyuncular karşı böyle bir şeye aşina değiller. Maçların sonunda ne çok iyi ne çok kötü hissetmemelisiniz, genç oyuncular bunu öğrenmeli. Gençler, dışarıyı ve sesleri dikkate almamayı öğrenmeli. Liverpool'da hepimiz iyi oyuncularız ama bazen sahada iyi olmayabiliyoruz. Hakkınızda 99 iyi şey söylenir ama söylenen 1 tane kötü şey aklınızda kalır. Gençler bu tip şeyleri dikkate almamalı. Yaş aldıkça bu konuda daha iyi olacaklar" diye konuştu.

32 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Deneyiminize dayanmanız gerekiyor. Bu tür bir durumda bulunmuş oyunculara güvenmek gerekiyor. Genç oyuncular için bu enerjiyi hissetmek kolay değil. Yarın akşam en iyi halimizle sahaya çıkmalıyız. Yeterince kalitemiz var tur atlamak için. Yarın maçı kazanmalıyız. Başlangıçta bu olmalı hedefimiz, inancımız. Bu sezon rakiplerle baş etmekte iyi değildik" dedi.

"İLK DEFA BURADALAR"

Andrew Robertson, "Galatasaray'a bu sezon iki defa yenildik ama ilk defa Anfield'dalar. Bizim için iki maçta da zor bir atmosfer yaşadık. Ev sahibi olduğunuz maçlar farklıdır. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım, hücumda ve savunmada güçlüler, ortada da çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedef. Bizim de kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabiliriz. Goller bulabileceğimize ve kazanabileceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Sanıyorum, Galatasaray'ın avantajı ev sahibi olmalarıydı. Zor bir atmosfer yarattılar bize. Oyuncular da performanslarını artırdılar. Biz iki maçta da bununla karşılaştık. Yarın son 2 maçtan çok daha iyi olmalıyız. Onlara Liverpool'un ne olduğunu gösterebiliriz. Galatasaray karşısında oynamak zor. Bizim de bu sefer çevirebilecek gücümüz olduğuna inanıyorum bu maç için" değerlendirmesini yaptı.