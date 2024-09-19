Brighton'da ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu: 'Hesabı açtım'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:34

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:34

Brighton'daki ilk golünü Wolverhampton karşısında atan Ferdi Kadıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Önemli bir gol attığını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Basit ya da güzel bir gol olması fark etmez. Gol, goldür. Sonunda gereksiz bir gol yedik ama hepimiz üst tura çıktığımız için mutluyuz" dedi.

"HESABI AÇTIM"

Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Gol, goldür. İkisi de aynı öneme sahip. Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez. İlk golümü attım ve hesabı açtım" diye konuştu.

Wolverhampton karşılaşmasında Ipswich Town'dan farklı bir bölgede oynadığını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Son maçtan farklı olarak sağ kanatta oynadım. Sadece plana uydum. Son üç yıldır ağırlıklı olarak bek pozisyonunda oynadım ama teknik direktör beni önde kullanmak isterse bunu da yapabilirim" açıklamasında bulundu.

"O DA MEMNUN OLMUŞTUR"

"Hürzeler bana gol atmamı söylemedi" diyen Ferdi Kadıoğlu, "Ama gol attım, sanırım o da bundan memnun oldu" dedi.

Maçın son anlarında yedikleri gol için konuşan milli futbolcu, "Son gol gereksizdi. Oyunu daha iyi yönetmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız ama en önemlisi bir sonraki tura yükselmemiz" ifadelerini kullandı.

"10 DAKİKADA GOL FENA DEĞİL"

Ipswich Town karşılaşmasının ardından sakatlığı olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Geçen hafta küçük bir sakatlık yaşadım. Ipswich maçından sonra kasığımda biraz ağrı vardı. Bu yüzden Wolverhampton maçında çok fazla oynayamadım ama az da olsa oynamak için hazırdım. Sanırım bu maçta 10 dakika oynadım ve gol attım. Fena değil" değerlendirmesinde bulundu.

Brighton'a adaptasyonu da sorulan Ferdi Kadıoğlu, "Oyuncular çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Çok sayıda Hollandalı futbolcu var. Bu da alışmamı kolaylaştırıyor. Tesisler harika, yemekler, sahalar, spor salonu, güzel bir spa var, her şey harika. Evimi buldum. Yerleşmek için mobilyaları bekliyorum. Şimdilik iyi gidiyor" sözlerini sarf etti.