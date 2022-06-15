Dev takas... Merih Demiral Premier Lig yolcusu!
İtalya Ligi (Seria A) ekibi Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus tarafından önemli bir takasta kullanılacağı öne sürüldü.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın, kiralık olarak Atalanta'da geçirdiği sezonun ardından Juventus'a dönmeyeceği iddia edildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile İtalyan kulüp Juventus, Merih Demiral'ın da dahil olduğu bir takası gerçekleştirmek istiyor. Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan İtalyan oyuncu Jorginho'yu kadrosuna katmak isteyen Juventus'un bu transferde Merih Demiral'ı takasta önerdiği öne sürüldü.
JORGINHO İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Önceki sezonlarda Chelsea için vazgeçilmez bir oyuncu olan Jorginho'nun, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eskisi kadar önemli bir konumda görülmediği ve oyuncunun 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle Chelsea ile Jorginho'nun yollarının ayrılabileceği belirtildi. Merih Demiral'ı bir süredir takip Chelsea'nin de milli oyuncunun genç yaşı ve yüksek potansiyeli nedeniyle bu takasa sıcak baktığı yazıldı.
Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasıyla çıktığı 42 maçta 2 gol 3 asist kaydederken, Jorginho Chelsea ile çıktığı 47 maçta 9 gol 4 asist katkısı verdi.
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