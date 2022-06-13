Merih Demiral için Inter devrede
İtalya Serie A'da Inter, Juventus'un bu yaz satmak istediği Merih Demiral'ın durumunu yakından takip ediyor. Milli futbolcu Demiral, Atalanta ile 42 maça çıktı.
Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Merih Demiral'ın kaderi belli oluyor. Atalanta'nın henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı ve Juventus'un bonservisiyle göndermek istediği milli futbolcu için Inter devrede.
MERİH DEMİRAL İÇİN INTER İDDİASI
İtalya basınından Corriere della Sera'nın haberine göre Inter, Juventus'un bu yaz satmak istediği Demiral'ın durumunu yakından takip ediyor. Atalanta henüz satın alma opsiyonu için kararını vermedi.
Atalanta ile geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan Merih Demiral'ın 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesi bulunuyor.
İtalyan ekibinin maddeyi kullanma konusunda tereddütlü olduğu ve son karar konusunda bekleyişin devam ettiği belirtildi.
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