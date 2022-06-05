Merih Demiral: 'Enes'in golünü biraz çalmış oldum'
Milli futbolcu Merih Demiral, 4-0 mağlup edilen Faroe Adaları karşılaşmasının ardından konuştu. Merih, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık" dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunmacılarından Merih Demiral, 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
"ENES'İN GOLÜNÜ ÇALDIM"
Demiral, kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık" sözlerini kullandı.
Demiral attığı golde ise Enes Ünal'ın önüne geçtiğini esprili bir sözle anlatarak "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle oynuyoruz" diye konuştu.
Merih Demiral'ın milli takım formasını giydiği 34 karşılaşmada 2 golü bulunuyor.
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