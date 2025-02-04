Devin Booker'ın tarihe geçtiği maçta Phoenix Suns, Portland Trail Blazers'a direnemedi!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:52

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:52

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker takım tarihinin en skorer oyuncusu olsa da, ekibinin Portland Trail Blazers'a karşı aldığı 121-119'luk mağlubiyete engel olamadı.

Karşılaşmada 34 sayı bularak toplamda 15 bin 678 sayıya ulaşan Booker, Hall of Fame oyuncu Walter Davis'in 15 bin 666 kariyer sayısını üçüncü çeyrekte geride bırakmayı başardı.

Bradley Beal 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kevin Durant ise 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.

Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Trail Blazers'ta Deandre Ayton, 25 sayı ve 20 ribaundla başı çeken isim oldu. Deni Avdija 24 sayıyla oynarken, Scoot Henderson ise galibiyette 15 sayı ve 6 asistlik bir katkı yaptı.

Booker, 2015'te Kentucky Üniversitesi'nden 13. sıradan draft edildiğinden beri kariyerinin tamamını Phoenix'te geçirdi. Maç başına 24,4 sayıyla Suns tarihindeki en yüksek üçüncü sayı ortalamasına sahip olan (Kevin Durant ve Charlie Scott) Booker, ayrıca 641 maçta 5.1 asist ve 4.0 ribaund istatistikleri yakaladı.

28 yaşındaki oyuncu, Phoenix tarihinde en yüksek skor üretilen beş performanstan dördüne sahip ve 2017'deki 70 sayılık performansı ise NBA tarihinde bu alanda 13. sırada yer alıyor.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards 124-114 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 132-130 Detroit Pistons

Houston Rockets 118-124 New York Knicks

Sacramento Kings 116-114 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 96-125 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 109-128 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 113-125 Denver Nuggets

Indiana Pacers 112-111 Utah Jazz

Orlando Magic 99-104 Golden State Warriors