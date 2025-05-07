Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! PSG, Arsenal karşısında Münih biletini kaptı!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 23:57

Güncelleme: 07.05.2025 - 23:57

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Deplasmanda da ilk maçı 1-0 kazanan PSG, toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Maçın 8. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına uzun kullanılan taç atışında top PSG savunmasından sekip ceza sahası yayı çevresinde Martin Odegaard'ın önünde kaldı. Odegaard'ın sol ayağıyla yaptığı yerden sert vuruşta kaleci Gianluigi Donnaruma soluna yatarak gole izin vermedi ve top konere gitti. Mücadelenin 17. dakikasında Desire Doue ile olgunlaşan PSG atağında sol kanatta ceza sahasına girmeden topla buluşan Khvicha Kvaratskhelia'nın sağına çekip yaptığı vuruşta top direkten döndü.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Arsenal savunmasında Thomas Partey'in uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerindeki Fabian Ruiz'in önünde kaldı. Topu şık bir şekilde düzeltip Gabriel Martinelli'den kurtulan Ruiz'in sol ayağıyla yaptığı sert şuta top ağlarla buluştu.

Maçın 66. dakikasında Achraf Hakimi'nin şutunda, elle oynama şüphesiyle potansiyel penaltı incelemesi nedeniyle oyunu durduran VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen hakem Felix Zwayer, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 69. dakikada Paris Saint Germain'de topun başına gelen Vitinha'nın şutunda kaleci David Raya gole izin vermedi. Dakikalar 72'yi gösterirken sol kanattan gelişen atakta Kvaratskhelia'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Ousmane Dembele tek dokunuşla topu Hakimi'nin önüne bıraktı. Hakimi'nin şutunda top ağlarla buluştu.

Müsabakanın 76. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Trossard, Marquinhos'tan söküp aldığı topu ceza sahasına gönderdi. Karambolde önüne düşen topta kaleciyi de geçen Saka topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından VAR incelemesi gerçekleşti ancak hakem golü verdi. 79. dakikasında ise sol kanattan gelişen Arsenal atağında Calafiori'nin ceza sahasına sert ortasında kaleci Donnarumma boşa çıktı. Saka gelişine yaptığı sert vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken adını finale yazdıran PSG, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.