Devre arası oyundan çıkmıştı: Domenico Tedesco, Milan Skriniar'ın son durumunu açıkladı

11.04.2026 22:58:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından devre arasında oyundan çıkan Milan Skriniar'ın son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından galibiyeti yorumladı.

"MİLLİ ARADA ANA KONUMUZ BUYDU"

Soru: "Milli aradan önce sorunlarının gol atmak değil kolay gol yemek olduğunu söylemişti. Fenerbahçe, milli ara sonrası son 2 maçta gol yemedi. Neler söylemek ister?"

Domenico Tedesco: “Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonal paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!”

Soru: "Oyun ne zaman dursa bir oyuncunuzu çağırıp konuştunuz. Neler söylediniz bu anlarda?"

Domenico Tedesco: “Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz.”

"RİSKE ETMEDİK"

Domenico Tedeco, devre arasında oyundan çıkan Skriniar ile ilgili "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de Skriniar maça devam edemedi Fenerbahçe'nin Kayserispor'a konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Milan Skriniar ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncunun yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan...' Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından basın sözcüsü Ali Gürbüz açıklama yaptı. Gürbüz ayrıcalık değil adalet istediklerini ifade etti.
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.