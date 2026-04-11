Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan...'

11.04.2026 22:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından basın sözcüsü Ali Gürbüz açıklama yaptı. Gürbüz ayrıcalık değil adalet istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Maçın ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz açıklamalarda bulundu.

Ali Gürbüz, “İlk yarı hakem oynatmamaya yönelik kararlar verdi. Verilmeyen kırmızı kart ve ikini sarı kartlardan sıkıntı çektik. İlk yarı biterken bulduğumuz gol sonrası daha rahat bir maç oldu. Görüşmelerimiz olacak, her zaman temas halindeyiz. Temasları sıklaştıracağız. Fenerbahçe lehine bir şey istemiyoruz, adil bir lig istiyoruz. Bizim tek derdimiz adalet!” dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #hakem #Ali Gürbüz

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Skriniar maça devam edemedi Fenerbahçe'nin Kayserispor'a konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Milan Skriniar ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncunun yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.
Zirve yarışında hata yapmadı... Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında farklı kazandı Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.