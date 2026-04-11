Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan...'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Maçın ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz açıklamalarda bulundu.

Ali Gürbüz, “İlk yarı hakem oynatmamaya yönelik kararlar verdi. Verilmeyen kırmızı kart ve ikini sarı kartlardan sıkıntı çektik. İlk yarı biterken bulduğumuz gol sonrası daha rahat bir maç oldu. Görüşmelerimiz olacak, her zaman temas halindeyiz. Temasları sıklaştıracağız. Fenerbahçe lehine bir şey istemiyoruz, adil bir lig istiyoruz. Bizim tek derdimiz adalet!” dedi.