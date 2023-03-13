Devrim Özkan hakkındaki tweeti gündem olmuştu! Torreira'dan 'Hesabım hacklendi' açıklaması!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:47

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:50

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Çift önceki gün sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Partiden paylaşılan fotoğrafta Torreira’nın elini oyuncunun beline atması dikkat çekti.

PAYLAŞIMLAR KAFA KARIŞTIRDI

Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları son yaşananların ardından gittikçe güçlenirken taraflardan gelen arka arkaya paylaşımlar kafaları karıştırdı.

Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" yazarak bir tweet attı.

"HESABIM HACKLENDİ"

Devrim Özkan'ın bu hamlesi sonrasında bir paylaşımda bulunan Lucas Torreira, ağlayan surat ve kırık kalp emojileri paylaştı. Yetenekli oyuncu daha sonra ise İngilizce "Seni seviyorum" yazarak güzel oyuncuyu etiketledi.

Daha sonra bu paylaşımların hepsini silen Torreira, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda. Teşekkür ederim" yazdı.