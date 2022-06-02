Dicle Nur Babat kaç yaşında? Dicle Nur Babat kimdir?

02 Haziran 2022 Perşembe, 17:05

Dicle Nur Babat, 15 Eylül 1992 tarihinde dünyaya gelen profesyonel kadın voleybolcu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Fenerbahçe'den ayrıldı. Dicle Nur Babat hangi kupaları aldı? Dicle Nur Babat hangi kulüplerde oynadı? Dicle Nur Babat kimdir?

DİCLE NUR BABAT KİMDİR?

Voleybola, Eczacıbaşı altyapısında başlayan Dicle, 3 sene bu takım altyapısında forma giydikten sonra, VakıfBank SK altyapısına transfer oldu. 2011-12 sezonunda Nilüfer Belediyesi'nde kiralık olarak oynadıktan sonra Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş ile ilk sezonunda ligi 6. sırada noktalayarak play-off oynadılar, ancak play-off'ta Galatasaray Daikin'e 2-0'lık seri sonunda kaybederek lige veda ettiler. 2013-14 sezonu başında Beşiktaş ile olan sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Beşiktaş formasıyla 2013-14 sezonunda Avrupa Bayanlar CEV Challenge Kupası'nda ikinci oldular. 2014-15 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması altında 2014-2015 sezonu içinde önce Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Dicle Nur Babat, ardından Türkiye Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı.

KULÜPLER

Türkiye Eczacıbaşı (2004-2007) Altyapı

Türkiye VakıfBank SK (2007-2011) Altyapı

Türkiye Nilüfer Belediyesi (2011-2012)

Türkiye Beşiktaş (2012-2014)

Türkiye Fenerbahçe (2014- 2022)

BAŞARILAR

Balkan Kupası

Şampiyon (1): 2013

CEV Challenge Kupası

Finalist (1): 2014