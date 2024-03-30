Didem Karagenç: 'Umarım futbolu burada bırakırım'
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Beşiktaş JK United Payment'ta 150. maçına çıkan kaptan Didem Karagenç'e başkan Hasan Arat forma hediye etti.
Gaziosmanpaşa'da bulunan Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Didem Karagenç'e formasını hediye eden Başkan Hasan Arat, "Tebrik ediyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız, iyi ki bizimlesiniz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş forması altında 150. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını dile getiren Didem Karagenç "Bu şanlı forma altında 150 maça çıkmak ayrı bir gurur. İyi ki Beşiktaşlıyım. Umarım futbolu burada bırakırım" açıklamasını yaptı.
Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını da ifade eden Karagenç şöyle konuştu:
"Biz bu maça çok hazırlandık. Kazanacağımızı bilerek sahaya çıktık. Geriye düşmemiz moral kaybı oluşturmadı. Takımımız birbirine çok alıştı. Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz."
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