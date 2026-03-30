Didier Deschamps'tan N'Golo Kante'ye övgü: 'Oyun seviyesi konusunda hiçbir soru işareti yok'

2026 Dünya Kupası'nı garantileyen iki ülkenin karşı karşıya geldiği maçta Fransa, Kolombiya karşısında 3 golle kazandı. Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Fenerbahçe'den N'Golo Kante'nin forma giydiği maçta Fransa'nın gollerini Desire Doue (2) ve Marcus Thuram, Kolombiya'nın tek golünü ise Jaminton Campaz attı.

Kolombiya'da Davinson Sanchez, Fransa'da ise N'Golo Kante 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps, Kante'nin performansı için övgü dolu sözler kullandı.

KANTE SÖZLERİ

Deschamps açıklamasında, "Bu bir kanıt. N'Golo'nun oyun seviyesi konusunda hiçbir soru işareti yok, Suudi Arabistan'dayken de böyleydi. Seviyesini korumak ona yapacağı bir iş. Zaten çok fazla deneyimi var. Kalitesi mevcut, son Dünya Kupası'na kıyasla biraz eksik olduğumuz bir alanda oynuyor. Birçoğu için bu Dünya Kupası, ilk büyük turnuvaları olacak. N'Golo'nun yüzünde her zaman bir gülümseme var, sorun yok" dedi.

Kante için Deschamps ayrıca, "Dünya Kupası'nda olabilecek birçok orta saha oyuncusundan biri. Kadroda olabilecek başka oyuncular da var. Genişletilmiş bir kadroda bile, bazı çok iyi oyuncuları seçemeyeceğim çünkü bence bugün daha iyi oyuncular mevcut" dedi.

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan N'Golo Kante, sarı-lacivertli takımda maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı'yla 66 maçta sahaya çıkan deneyimli orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 3 asistle oynadı. Kante Frasa Milli Takımı'yla 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.