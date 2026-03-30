N'Golo Kante ve Davinson Sanchez forma giydi: Fransa, Kolombiya'yı 3 golle devirdi!

30.03.2026 00:23:00
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi düzenlenen hazırlık maçında karşılaştığı Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kolombiya ile Fransa karşı karşıya geldi.

ABD'nin Maryland şehrinde yer alan Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1'lik skorla galip geldi.

DESIRE DOUE DUBLE YAPTI

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada ve 56. dakikada Desire Doue ve 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.

KANTE VE DAVINSON FORMA GİYDİ

Maçta Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez 90 dakika sahada kaldı.

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Bursaspor deplasmanında kayıp!
Fenerbahçe Beko, Bursaspor deplasmanında kayıp! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor Basketbol'a uzatmalarda 89-83 mağlup oldu.
Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı: 'Transferim çok yakındı ama...'
Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı: 'Transferim çok yakındı ama...' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta forması giyen 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, katıldığı bir YouTube kanalında Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı!
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışında 15. oldu ve organizasyondaki ilk puanını aldı.