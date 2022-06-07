Didier Deschamps ve Zlatko Dalic'in acı tesadüfü: Bir gün arayla babalarını kaybettiler
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps ile Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü Zlatko Dalic'in babaları bir gün arayla hayatlarını kaybettiler. Uluslar Ligi'nde rakip olan deneyimli teknik direktörler, zorlu maç öncesinde duygusal anlar yaşadılar.
Hırvatistan ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'in ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Zorlu karşılaşma öncesinde acı bir tesadüfün yaşandığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta salı günü Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps'ın babası Pierre Deschamps'ın, çarşamba günü ise Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü Zlatko Dalic'in babası Ivan Dalic'in hayatını kaybettiği belirtildi.
Hırvatistan - Fransa karşılaşması öncesinde bir araya gelen tecrübeli teknik direktörler, bir süre birbirlerine sarıldı. Yaşanan duygusal anların ardından ikili taziye dileklerini ileterek kulübelerine geçti.
Two head coaches, one emotional moment: Both Didier Deschamps and @DalicZlatko lost their fathers prior to the match, and expressed condolences to each other. #CROFRA #Family pic.twitter.com/5A48IchFRm— HNS (@HNS_CFF) June 6, 2022
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