Diego Lugano ve Harry Kewell'ın derbiyi yorumlayacağı iddia edildi

19 Kasım 2021 Cuma, 17:17

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye sahne olacak. Ezeli rakiplerin mücadelesine geri sayım başlamışken, derbiye dair sürpriz detaylar da ortaya çıktı.

21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Harry Kewell ile Diego Lugano'nun yorumlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Lugano, yaptığı paylaşımla İstanbul'a yola çıktığını takipçilerine duyurdu.

FATİH TERİM İLE VITOR PEREIRA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Türkiye'nin nefesini tutup beklediği derbide iki teknik adam ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oynanacak derbi ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu. Derbide teknik direktörler de saha kenarında taktikleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.