Diego Simeone: 'İtalya'ya döneceğim'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Borussia Dortmund ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:33
Diego Simeone: 'İtalya'ya döneceğim'
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Borussia Dortmund ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Simeone yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl daha kontratım var bu yüzden tarih veremem ama bir gün İtalya'ya döneceğim. Orada güzel zamanlarım oldu. Catania'da çok şey öğrendim" dedi.

"GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Inter maçına değinen Arjantinli teknik adam, "Inter'i elememiz, bu zorlu turnuvada daha da ileri gidebileceğimizi ve ne kadar güçlü olduğumuzu anlamamızı sağladı" açıklamasını yaptı.

Diego Simeone, İtalya'da Pisa, Inter ve Lazio formaları giydi. 2011'de ise Catania'da teknik direktörlük yaptı.

Atletico Madrid ile Dortmund, çarşamba günü 22.00'de karşı karşıya gelecek.


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