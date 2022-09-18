Diego Simeone'den Vinicius Junior açıklaması: 'Hepimiz bu toplumun bir parçasıyız'
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, pazar günü oynayacakları Real Madrid karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Simeone, ırkçı tepkilere maruz kalan Real Madrid'li futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi.
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
İspanyol basınından Marca'ya konuşan Simeone, "Bizim çok önemli olan bu derbiye çıkacağız ve teknik adam olarak takımımı en iyi nasıl oynatacağıma odaklanmış durumdayım. Real Madrid'in geçiş oyununu çok başarılı yapabilen genç oyuncuları var. Rakibimizin kazanma alışkanlığının farkındayız ancak oyunu bizim istediğimiz noktaya getirmek için uğraşacağız. Derbi maçlarından önceki form grafiğiniz tabii ki önemli ancak bu maçlarda düdük çaldığı andan itibaren tamamen farklı bir hikaye başlar. Derbileri keyifli kılan da bu" dedi.
"HEPİMİZ BU TOPLUMUN BİR PARÇASIYIZ"
Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'a karşı kullanılan ırkçı ifadeleri değerlendiren Arjantinli teknik direktör, "Hepimiz bu toplumun bir parçasıyız ve hepimiz her şeyden önce insanız. Bu toplumu oluşturanlar da biz insanlarız" ifadelerini kullandı
Atletico Madrid ile Real Madrid, 18 Eylül Pazar günü saat 22:00'da Civitas Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
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