La Liga'da Mallorca, Almeria'yı tek golle geçti!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca, kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:35
La Liga'da Mallorca, Almeria'yı tek golle geçti!
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La Liga 6. hafta mücadelesinde Mallorca, sahasında Almeria ile karşılaştı.

Visit Mallorca Estadi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Pablo Becerra kaydetti.

Mallorca'da Vedat Muriç maça 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca puanını 8'e yükseltti. Almeria ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Barcelona'yı konuk edecek. Almeria ise Atletic Bilbao'ya konuk olacak.


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