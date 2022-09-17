La Liga'da Mallorca, Almeria'yı tek golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in formasını giydiği Mallorca, kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga 6. hafta mücadelesinde Mallorca, sahasında Almeria ile karşılaştı.
Visit Mallorca Estadi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Pablo Becerra kaydetti.
Mallorca'da Vedat Muriç maça 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Mallorca puanını 8'e yükseltti. Almeria ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Barcelona'yı konuk edecek. Almeria ise Atletic Bilbao'ya konuk olacak.
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