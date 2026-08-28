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Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı
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Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

28.08.2026 16:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olmasının ardından Devler Ligi'nde toplayacakları puan tahmin edildi.

Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplayacakları puan "Elo" derecelendirmesine göre tahmin edildi. (Elo derecelendirmesi, iki rakip arasındaki göreceli güç ve yetenek seviyesini hesaplamak için kullanılan istatistiksel bir puanlama sistemidir.) 

Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

FENERBAHÇE TAHMİNİ

Football Ranked'ın çalışmasına göre, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Atletico Madrid (D), Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag, LASK (D) ile eşleşen Fenerbahçe'nin 10.8 puan toplayacağı tahmin edildi. 

Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

Sarı-lacivertlilerin bu puanla 20. sırada yer alacağı ve son 16 play-off turuna kalacağı öngörülüyor.

Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

GALATASARAY, DEVLER LİGİ'NE VEDA EDEBİLİR

Galatasaray ise Devler Ligi'nde Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting Lizbon (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D) ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların 8.5 puan toplayacağı tahmin edildi.

Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

Bu tahmini puan sıralamada Galatasaray için yeterli olmadı. Sarı-kırmızılıların 28. sırada yer alarak Devler Ligi'ne lig etabında veda edeceği öngörülüyor.

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