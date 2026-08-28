Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplayacakları puan "Elo" derecelendirmesine göre tahmin edildi. (Elo derecelendirmesi, iki rakip arasındaki göreceli güç ve yetenek seviyesini hesaplamak için kullanılan istatistiksel bir puanlama sistemidir.)