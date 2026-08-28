Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplayacakları puan "Elo" derecelendirmesine göre tahmin edildi. (Elo derecelendirmesi, iki rakip arasındaki göreceli güç ve yetenek seviyesini hesaplamak için kullanılan istatistiksel bir puanlama sistemidir.)
FENERBAHÇE TAHMİNİ
Football Ranked'ın çalışmasına göre, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Atletico Madrid (D), Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag, LASK (D) ile eşleşen Fenerbahçe'nin 10.8 puan toplayacağı tahmin edildi.
Sarı-lacivertlilerin bu puanla 20. sırada yer alacağı ve son 16 play-off turuna kalacağı öngörülüyor.
GALATASARAY, DEVLER LİGİ'NE VEDA EDEBİLİR
Galatasaray ise Devler Ligi'nde Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting Lizbon (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D) ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların 8.5 puan toplayacağı tahmin edildi.
Bu tahmini puan sıralamada Galatasaray için yeterli olmadı. Sarı-kırmızılıların 28. sırada yer alarak Devler Ligi'ne lig etabında veda edeceği öngörülüyor.