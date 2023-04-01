Dimitris Itoudis: 'Çok fazla serbest atış kaçırdık'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'in 32. haftasında deplasmanda kaybettikleri Cazoo Baskonia kaşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:30
Dimitris Itoudis: 'Çok fazla serbest atış kaçırdık'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.

"BOŞ ATIŞ KAÇIRDIK"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kulllandı:

"Baskonia'ya tebrikler. 3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık."


dimitris itoudis fenerbahçe beko Cazoo Baskonia

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp
Fenerbahçe'den 'men kararı' ile ilgili açıklama!

Fenerbahçe'den 'men kararı' ile ilgili açıklama!
Cenk Tosun, Fenerbahçe’ye ilk golünü atmanın peşinde

Cenk Tosun, Fenerbahçe’ye ilk golünü atmanın peşinde

En Çok Okunan Haberler