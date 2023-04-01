Dimitris Itoudis: 'Çok fazla serbest atış kaçırdık'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:30

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:30

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.

"BOŞ ATIŞ KAÇIRDIK"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kulllandı:

"Baskonia'ya tebrikler. 3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık."