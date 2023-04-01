Dimitris Itoudis: 'Çok fazla serbest atış kaçırdık'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'in 32. haftasında deplasmanda kaybettikleri Cazoo Baskonia kaşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.
"BOŞ ATIŞ KAÇIRDIK"
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kulllandı:
"Baskonia'ya tebrikler. 3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık."
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