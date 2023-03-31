Fenerbahçe'den 'men kararı' ile ilgili açıklama!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:11

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:11

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Sevilla maçında yaşanan tribün olayları ve Kulübümüzün bu yönde attığı adımlar ve aldığı kararlarla ilgili konuştu.

Habertürk'e telefonla bağlanan ve soruları yanıtlayan Fethi Pekin, "Bu Türkiye'de ilk defa uygulanan bir karar. (7 kişinin süresiz stada girişinin yasaklanması) Bu kararı kulübümüzün Yönetim Kurulu olarak aldık. Ben müsaadenizle geriye döneceğim, bu işin vahametini biraz anlatmak, herkesin de anlaması için…" diye konuştu.

Pekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Bildiğiniz üzere 2018'den bu yana görevdeyim. Sayın Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticileriyiz. Biz, göreve geldiğimiz günden beri 5 sezondur özellikle iç saha maçlarımızda –Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa- istisnasız her maçta maalesef taraftarlarımızın bazılarının kanuna, hukuka aykırı eylemlerinden ötürü ki onlara da gireceğim çünkü dört çeşit eylem var, Federasyondan veya UEFA'dan kulübümüz para cezası alıyor. Para cezası bir yana aynı zamanda bu ülkemiz ve Fenerbahçe aleyhinde repütasyon riski de oluşturuyor. Şöyle ki dört tane eylem var: Birincisi, çirkin ve kötü tezahürat; ikincisi, yabancı maddelerin atılması; üçüncüsü, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması; dördüncüsü de izinsiz stada girilmesinden ötürü cezalar kulüplere veriliyor. Bu 5 sezonda toplamda milyonlarca liralık Fenerbahçe Spor Kulübü ceza aldı."

"BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA SEVILLA MAÇI OLDU"

"Biz, elimizden gelen bütün tedbirleri almamıza rağmen bunun önüne geçemiyoruz. En son bardağı taşıran damla ise Sevilla maçında hepimizin bildiği gibi maç da son derece iyi giderken, rakibi baskı altına almıştık, tam takım olarak hep beraber ateşlenmişken gereksiz bir yere bazı kendi bilmez diyeceğim onlara kişilerin, şahısların sahaya yabancı madde; çakmak, şarj makinesi gibi şeyler atmak suretiyle oyun 5.5 dakikaya yakın durdu. Anons yapıldı. Bizim bütün enerjimiz, ateşimiz söndü. Bu bardağı taşıran son damla. Bugün UEFA'dan bu konuyla ilgili rapor da tarafımıza tebliğ edildi. Yabancı madde atılmasından ötürü 40 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 14 bin Euro olmak üzere 1 milyon liradan fazla ceza yedik. Cezayı yemek bir yana belki turu geçebileceğimiz, takımın konsantre olduğu noktada bütün konsantrasyonumuz düştü. Bunun affı Yönetim Kuru olarak biz de yok. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük, taşındık, hukuki sonuçlarını, risklerini irdeledik. Bugün itibarıyla yayınladığımız açıklamadan da anlaşılacağı üzere bizim kamera görüntülerinden tespit ettiğimiz 7 kişi var. Emniyetin tespit ettiği kişiler var. Bunlarla ilgili biz kulüp olarak, bildiğiniz gibi 6222 sayılı kanun var. Oradan gelen tedbir ve men cezaları gelebiliyor ama o emniyetin tespitlerinden dolayı oluyor. Bir de bizim tespitlerimiz ve emniyete bildirdiklerimiz var. Bu şahıslarla ilgili biz bugün itibarıyla kararımızı aldık. Bu şahıslar, buna benzer eylemler içerisine girecek kişilerle ilgili bugünden itibaren aynı ciddiyette, aynı kararlılıkta bu kararımızın arkasında duracağız."

"KULÜBÜMÜZ, TAKIMIMIZ ZARAR GÖRÜYOR"

"Kara liste denilen, Avrupa'da Amerika'da, birçok ülkede uygulaması olan 'seyirden men' cezasını kulüp olarak uygulamaya karar verdik. Bizim duruşumuz bu şekildedir. Kombinesi varsa kombinesi iptal edilecek, bir daha kombine alamayacak. Maç başına bilet alıyorsa bilet alamayacak. Kulübümüze bu zararı veren kişilerle ilgili kararımız nettir. Bu Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Ben buradan sizin sayenizde bütün taraftarlarımıza, camiamıza seslenmek istiyorum: Buna müsaade etmeyin. Kulübümüz, takımımız zarar görüyor. Camiamızdaki herkesin bizim arkamızda duracağından eminim. 6222 sayılı kanunda bazı eksiklikler var. Kanunun da bir gözden geçirilmesi gerektiğine şiddetle inanıyorum."