Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol Cazoo Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler kazanması halinde EuroLeague'de play-off biletini garantileyeceği maçta rakibine 92-69'luk skorla mağlup oldu.
14. MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, organizasyonda bu sezon 14. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Cazoo Baskonia ise 17. galibiyetini elde etti.
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)
Cazoo Baskonia: Giedraitis 12, Marinkovic 35, Thompson 13, Kotsar 8, Hommes 12, Costello 5, Howard 5, Kurucs, Enoch 2, Diez, Raieste
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 10, Hayes-Davis 7, Motley 18, Calathes 9, Dorsey, Edwards 16, Jekiri 2, Guduric 3, Bjelica 4, Antetokounmpo
1. periyot: 25-27
Devre: 38-44
3. periyot: 60-58
5 faulle çıkan: 35.13 Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)
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