Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:05

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:06

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertliler kazanması halinde EuroLeague'de play-off biletini garantileyeceği maçta rakibine 92-69'luk skorla mağlup oldu.

14. MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, organizasyonda bu sezon 14. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Cazoo Baskonia ise 17. galibiyetini elde etti.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Cazoo Baskonia: Giedraitis 12, Marinkovic 35, Thompson 13, Kotsar 8, Hommes 12, Costello 5, Howard 5, Kurucs, Enoch 2, Diez, Raieste

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 10, Hayes-Davis 7, Motley 18, Calathes 9, Dorsey, Edwards 16, Jekiri 2, Guduric 3, Bjelica 4, Antetokounmpo

1. periyot: 25-27

Devre: 38-44

3. periyot: 60-58

5 faulle çıkan: 35.13 Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)