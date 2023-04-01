Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol Cazoo Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:05
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertliler kazanması halinde EuroLeague'de play-off biletini garantileyeceği maçta rakibine 92-69'luk skorla mağlup oldu.

14. MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, organizasyonda bu sezon 14. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Cazoo Baskonia ise 17. galibiyetini elde etti.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Cazoo Baskonia: Giedraitis 12, Marinkovic 35, Thompson 13, Kotsar 8, Hommes 12, Costello 5, Howard 5, Kurucs, Enoch 2, Diez, Raieste

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 10, Hayes-Davis 7, Motley 18, Calathes 9, Dorsey, Edwards 16, Jekiri 2, Guduric 3, Bjelica 4, Antetokounmpo

1. periyot: 25-27

Devre: 38-44

3. periyot: 60-58

5 faulle çıkan: 35.13 Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)


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