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Dinamo-Ak Bars, Fenerbahçe Opet'in eski hocası Zoran Terzic'i getirdi

Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'in eski başantrenörü Zoran Terzic ile anlaştı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:00
Dinamo-Ak Bars, Fenerbahçe Opet'in eski hocası Zoran Terzic'i getirdi
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Dinamo-Ak Bars, Fenerbahçe Opet'i 2018 yılından beri çalıştıran Zoran Terzic'i başantrenörülük görevine getirdi.

Rusya kulübünden yapılan açıklamada, Sırp başantrenör Terzic'in gelecek sezon takımın başında yer alacağı belirtildi.

3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Terzic, Fenerbahçe Opet'in yanı sıra Sırbistan'da Kızılyıldız, Romanya'da Metal Galati, İsviçre'de Volero Zürih ve Rusya'da Dinamo Moskova ile lig şampiyonlukları yaşadı.

Sırbistan Kadın Milli Takımı'nda ise 20 sene görev alan 56 yaşındaki çalıştırıcı; bir dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.


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