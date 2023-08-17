Dinamo Kiev, Aris'i yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu
Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev, ilk maçını 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Aris'le karşı karşıya geldi.
Macaristan'ın Superbet Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev, normal süresini 2-1 kazandığı maçı penaltılara taşıdı. Penaltılarda rakibini 6-5 yenen Ukrayna ekibi play-off turuna yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Karşılaşmada Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri 45'de Voloshyn ve 85'te Karavaev kaydetti. Aris'in tek golü ise 39'da Durasek'ten geldi.
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'in sahasında oynayacağı deplasman maçının Romanya'da oynanacağı belirlendi.
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