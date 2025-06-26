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Dinamo Kiev'den Arda Turan'ın sözlerine yanıt!

Dinamo Kiev'den Arda Turan'ın sözlerine yanıt!

26.06.2025 15:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Dinamo Kiev'den Arda Turan'ın sözlerine yanıt!

Ukrayna Premier Ligi ekibi Dinamo Kiev formasını giyen 35 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Andriy Yarmolenko, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın sözlerine yanıt verdi.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından verdiği ilk röportajda "Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Ve hedefim onların bir daha asla Ukrayna şampiyonu olmalarına izin vermemek" ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın bu sözlerine Dinamo Kiev'in tecrübeli yıldızı Andriy Yarmolenko'dan yanıt geldi.


YARMOLENKO'DAN ARDA TURAN'A YANIT 

Yarmolenko düzenlediği basın toplantısında, Arda Turan'ın sözlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek"

Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nin 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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