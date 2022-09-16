Dinamo Kiev, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a talip oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, milli futbolcu Serdar Dursun'a talip oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den yıldız oyuncuya talip oldu.
Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda kendine yer bulamayan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Haberde, Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.
Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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