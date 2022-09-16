Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 3 yıllık imzayı attı
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Gözaltı, tehditler, ev baskını...