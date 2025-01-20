Dinamo Kiev maçı öncesi Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması

Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:27

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Önemli ve kritik bir karşılaşma. Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puanı bizi aldatmasın. Kendi liginde lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arası onlarda, uzun süredir maç oynamıyorlar. Hazırlık maçlarını takip ettik."

"SON OYNADIĞIMIZ MAÇI NE KADAR ÇOK İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

"17 tane deplasman maçını üst üste kazanmış takıma 'maçları önemsemiyorsunuz' görüşüne katılmıyorum. Son oynadığımız maçı ne kadar çok istediğimiz gösterdik. Buna katılmıyorum. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Son maçta ikinci yarıyı domine ettik. Konsantreydik. Top girmedi. Oyuncularım her maçı önemsiyor. Bazen iyi başlayıp kötü bitiriyorsunuz, bazen kötü başlayıp iyi bitiriyorsunuz. Çok fazla maç var. Oyuncuların bazen psikolojik olarak zorlandığı yerler olabilir."

"AJAX MAÇINDAN SONRA YAZABİLİYORUZ"

"Şu anda biraz kulübemiz daraldı. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelen oyuncular önemli ama maça başlayan oyuncuların kalitesi de maçı kazandıracak seviyede. Transfer yapsak bile bu iki maçta olmayacaklar. Ajax maçından sonra kadroya yazabiliyoruz."

"HEDEFİMİZ İLK 8'İN İÇİNE GİRMEKTİ"

"İlk hedefimiz ilk 8'in içine girmekti. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Uzun bir yol var. Yapacağımız maçlar, çekeceğiniz kura, oynayacağı takımlar, çok fazla şey var. Hayalimiz final oynamak. Bu oyun bize hayal kurdurabiliyor."

"BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

"Hedefimiz ligin sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak. Önde giden biziz, çok fazla arkaya bakmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Maçlarımızı kazanıp tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişimi oldu. Çok önemli bir teknik adam. Türk futboluna hayırlısı olsun. Ülkemize hoş geldi. Böyle isimlerin gelmesi ülkemizin tanıtımına oluyor. Hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna hayırlı olsun."

"YEDİĞİMİZ GOL SAYISI FAZLA"

"Gol yemeden kapattığımız maç sayısı çok az. Bizim de mutsuz olduğumuz şeylerden biri bu. Yediğimiz gol sayısı fazla. Bunu da düzeltmek için çalışacağız. Bireysel performans da etkili oluyor bazen. Hedefimiz daha az gol yiyen bir Galatasaray."

"NET BİR ŞEY YOK"

"Şu anda son idman için Yener hoca'yla konuşacağız. Şu anda net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla eksiğimiz yok. Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız." (Gabriel Sara'nın durumu)