Puan kaybı sonrası Okan Buruk'tan itiraf! 'Rakipleri daha çok önemseyeceğiz'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 23:10

Güncelleme: 17.01.2025 - 23:10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasının ardından Belçikalı yabancı VAR hakemi Jan Boterberg'i eleştirdi.

İlk yarıda penaltılarının verilmediğini söyleyen Okan Buruk "İlk yarı net penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR'lara yapmalıyız. Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok. Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır." açıklamasını yaptı.

"RAKİPLERİ DAHA ÇOK ÖNEMSEYECEĞİZ"

"Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz." diyen Okan Buruk maçla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Pas yaptığımızda rakibi kolay geçip pozisyona girebilecek gibi başladık. Pasın hızını yavaşlattık, kötü tercihler yaptık, uzun paslar yaptık. Değişikliklerin nedenlerinden biri geriden daha iyi çıkmayı düşündük. Kanatlardan daha iyi hücum etmeye çalıştık. Bunu büyük ölçüde başardık. Kazanmak için çok fazla ve çok net pozisyonlara girdik. 2. yarıda çok gol atabilirdik. Top bir türlü girmedi. 1-1'i erken bulduk ama top bir türlü girmedi. Sona doğru kötü kullandığımız pozisyonlar var, kötü ortalar, kötü paslar... Bu kadar pozisyona girdik ama 5-6 tane daha net pozisyona girebilirdik tercihleri doğru yapabilsek. Oyuncularım mücadelesinden memnunum, ikinci yarı. İlk yarıyı saymıyorum, yavaştık ve maçın önemini anlayamadık. Duran toptan kötü bir gol yedik. Rakibimize öne geçme, dirençli olma şansı verdik. İkinci yarı rahat kazanabilirdik. Pozisyonları atamadık. İyi niyet de vardı. Herkes birbirine pas vermeye çalıştı. Karşı karşıya kalınca bile pas verdik. Bitiriciliğimiz iyi olsa kazanabilirdik. Böyle maçlar, böyle hatalar olacak. 17 tane deplasman kazandık. Bu sefer kazanamadık. Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz. 1. dakikayı 90. dakika gibi oynayacağız. Kulübeden gelenler de daha iyisini yapmaya çalışacaklar. Bu da bugün maçın sonlarında daha net pozisyonlara girebilirdik. İkinci santrforu oyuna aldık. Oyun giderken, haydi Barış'ı çıkaralım mı, Barış yoruldu ama 2 pozisyona girdi. Yoruldu gözüküyor ama yorulmadı gibi gidiyor. Yoruldu mu yorulmadı mı maç içinde anlayamıyoruz. Gol şansını oyun içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Batshuayi hamlesi yapmaya çalıştık. Batshuayi girince hep gol verdi pozisyon verdi. Ondan da daha iyi bir katkı bekleyebilirdik. İkinci yarıyı daha iyi oynadık ama erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. Biraz oyun kurmak istedik. Orta saha oyuncusuyla oynamak istedik. Oyun istediğimiz gibi akmadı. Rakip tekli karşılıyor. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Berkan orta sahada başladı. Bunu iyi yaptı."

"İNŞALLAH ONA DAHA ÇOK KUPA KAZANDIRIRIZ"

Fernand Muslera'nın 428 maç forma giymesiyle ilgili açıklama yapan Okan Buruk "Bülent Korkmaz ile oynadım. Büyük profesyoneldi. Galatasaray'a bu kadar ait hissettiği için bu kadar kupa kazandı, başarılar kazandı, en çok maç oynama rekoru kırdı. Muslera da uzun senelerdir burada, kupalar kazandırdı. İnşallah daha çok kupalar kazandıracaktır. Biz de istiyoruz ki ona daha az gol yedirelim. O profesyonel, takıma sahip çıkan, Galatasaray mazisinde çok kupa kazanmış bir kaptan. İnşallah daha çok kupa kazandırabiliriz ona." dedi.