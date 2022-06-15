Dinamo Kiev'in efsanesi Yozhef Sabo: 'Favoriyiz ama aklımız savaşta'
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in efsanelerinden Yozhef Sabo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Sabo, Ukrayna temsilcisinin eşleşmede bir adım önde olduğunu söyledi.
Dinamo Kiev'in eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkan yardımcısı Yozhef Sabo, Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmelerini değerlendirdi.
Sabo, Fenerbahçe'nin zorlu bir rakip olduğunu söylerken "AEK daha kolay bir rakip olurdu. Fenerbahçe, AEK'ye göre çok daha sert bir rakip. Dinamo Kiev normal şartlarda Fenerbahçe'ye göre çok daha güçlü bir takım ve bu turu kolayca geçmesi gerekir ama temmuz ortasında Dinamo Kiev ne durumda olacak, hazırlıklar nasıl geçecek önemli" dedi.
"UNUTMAYIN Kİ SAVAŞ HALİNDEYİZ"
Eski futbolcu, maç takvimine dikkat çekerken "Dinamo Kiev'in o tarihe kadar sık sık hazırlık maçı yapması lazım. Antrenmanlar önemli ama maç yapmak başka bir şey" diye konuştu.
"Fenerbahçe'ye karşı Dinamo Kiev'in şansının yüksek olduğunu düşünüyorum" diyen Sabo, "Unutmamalıyız ki savaş halindeyiz. Oyuncularımızın düşüncesi tamamen ülkemizde yaşananlarda. İnsanlar ne halde, bugün kaç kişi hayatını kaybetti... Bizim gibi futbolcular da sürekli bu haberlere bakıyorlar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.
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