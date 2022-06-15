Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:19
Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna temsilicisi Dinamo Kiev oldu.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

  • Monaco
  • Midtjylland / AEK Larnaca 
  • Sturm Graz
  • Union Saint-Gilloise

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe


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