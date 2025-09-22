Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: 'Sizi artık koruyacak kimse yok'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Maçın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"Fenerbahçeli oyunculara bir şey söyleyeyim. Ya 6 maç oynadınız, 6! Yenilgisiz takım. 3 galibiyet, 3 beraberlik almışsınız. Bravo mu diyelim? Tebrik mi edelim sizi? Tedesco burası proje takımı Leipzig, burası Schalke değil. Allah'ını seversen, bugünkü oyuncu değişiklikleri neydi? Semedo çıkıyor, Bartuğ ve Mert oynuyor. Bu profillerle mi kenarları kullanacaksın."

"TEDESCO SEN İ N İ Ç İ N Ç ANLAR Ç ALIYOR"

"Tedesco senin için çanlar çalıyor ben sana söyleyeyim. Yeni başkan geldi, böyle durumlarda keskin müdahaleler yapılır. Galatasaray 18 yapacak belki bu hafta, Fenerbahçe 12'de kaldı. Rakip 10 kişi kaldı ya! Skriniar'ı bir kenara koyuyorum, maçın en iyisi."

"B Ö YLE B İ R Ş EY OLUR MU YA!"

"Birisi de takımdan demiyor mu, lig gidiyor diyemiyor mu! Hakem hatası varken çıkıyorsunuz 7 kişi konuşuyorsunuz. Bizi ıslıklıyorsunuz diyorsunuz. Bugün kimse sizi ıslıklamadı ne oynadınız 10 kişiye karşı. Böyle bir şey olur mu ya!"

"SİZİ ARTIK KORUYACAK KİMSE YOK"

"Cenk Tosun sahada yok, Asensio'yu niye oyundan alıyorsun? Kasımpaşa'nın 10 kişi olduğunu hiç hissettik mi? Fenerbahçeli futbolcular. Başkan da gitti, Mourinho gitti, sizi artık koruyacak kimse yok. Ben hep diyorum bak. Futbolcuya koz vermeyeceksin. Hakem hatası olsa biz konuşuruz. Kasımpaşa maçı kazanıyordu neredeyse. Fenerbahçeli oyuncular bir aynaya baksınlar artık. Fenerbahçeli taraftarlar farkında mısınız lig gitti."