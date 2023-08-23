Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic kararı!
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic hakkında açıklamalarda bulundu. Jakirovic, Livakovic'in UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacakları Sparta Prag maçında sahada olacağını söyledi.
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic hakkında gelişme yaşandı.
Hırvat basını, 28 yaşındaki Dominik Livakovic'in günlerdir Fenerbahçe için uçağa bineceğini ve çarşamba günü İstanbul'da olacağını duyururken, bu kez yeni bir açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı ağırlayacak Dinamo Zagreb'de teknik direktör Sergej Jakirovic, maç öncesinde Livakovic ile ilgili konuştu.
"KALEDE LIVAKOVIC OLACAK"
"Dominik Livakovic, Sparta Prag maçında Dinamo Zagreb kalesinde olacak mı?" sorusunu cevaplayan Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak" açıklamasını yaptı.
SPARTA PRAG MAÇLARI İÇİN ÖZEL TALEP
Bu açıklamanın ardından Dinamo Zagreb'in Livakovic'i Sparta Prag ile oynanacak iki maçta oynatarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediği ve ondan sonra Hırvat kalecinin Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'in bu talebi karşısında nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.
Öte yandan Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve sarı-lacivertlilerin, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.
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