Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza

Yayınlanma: 22.08.2023 - 18:33

Güncelleme: 22.08.2023 - 18:37

UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

UEFA, Maribor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin euro para cezası verdi.

Ayrıca sarı-lacivertli kulübün, hasar gören koltukların masraflarının karşılanması için 30 gün içinde Maribor ile iletişime geçeceği belirtildi.

UEFA, Maribor'a ise herhangi bir ceza vermedi.