Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza

Son dakika haberi... UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 18:33
Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza
Abone Ol google-news

UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi. 

UEFA, Maribor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin euro para cezası verdi.

Ayrıca sarı-lacivertli kulübün, hasar gören koltukların masraflarının karşılanması için 30 gün içinde Maribor ile iletişime geçeceği belirtildi.

UEFA, Maribor'a ise herhangi bir ceza vermedi.


fenerbahçe maribor uefa

İlgili Haberler

Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
Son Dakika: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin yeni adresini açıkladı

Son Dakika: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin yeni adresini açıkladı
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Konferans Ligi'nde yarı final yapar'

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Konferans Ligi'nde yarı final yapar'

En Çok Okunan Haberler