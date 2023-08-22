Fenerbahçe'de ayrılık: Altay Bayındır, İngiliz devine transfer oluyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 19:06

Güncelleme: 22.08.2023 - 19:06

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi.

Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumunu görmek istediği kaydedildi.

Erik ten Hag'ın ekibinin, 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son kararı vereceği ifade edildi.

6 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Manchester United, Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kabul etti.

Altay Bayındır'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United'a transferinin netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, başarılı file bekçisini 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı. Altay Bayındır, 145 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu.