Fenerbahçe'de ayrılık: Altay Bayındır, İngiliz devine transfer oluyor
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Altay Bayındır'ın İngiliz devi Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi.
Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumunu görmek istediği kaydedildi.
Erik ten Hag'ın ekibinin, 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son kararı vereceği ifade edildi.
6 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Manchester United, Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kabul etti.
Altay Bayındır'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United'a transferinin netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, başarılı file bekçisini 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı. Altay Bayındır, 145 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu.
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