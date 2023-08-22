Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Çanakkale' mesajı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 23:28

Güncelleme: 22.08.2023 - 23:32

Fenerbahçe ve Galatasaray, Çanakkale'de çıkan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale’de meydana gelen orman yangınını üzülerek takip etmekteyiz.

Yangından etkilenen tüm canlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söndürmek için çalışan ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyoruz."

Çanakkale’de meydana gelen orman yangınını üzülerek takip etmekteyiz.



Yangından etkilenen tüm canlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söndürmek için çalışan ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyoruz. ?? — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 22, 2023

Galatasaray ise şu mesajı paylaştı:

"Çanakkale’de meydana gelen yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve hiçbir canlının zarar görmemesini temenni ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."