Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Çanakkale' mesajı

Çanakkale'de çıkan orman yangınının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 23:28
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Çanakkale' mesajı
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Çanakkale'de çıkan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi: 

"Çanakkale’de meydana gelen orman yangınını üzülerek takip etmekteyiz. 

Yangından etkilenen tüm canlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söndürmek için çalışan ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyoruz."

 

Galatasaray ise şu mesajı paylaştı: 

"Çanakkale’de meydana gelen yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve hiçbir canlının zarar görmemesini temenni ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 


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