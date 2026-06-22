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Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da! Hollandalıdan ilk açıklama...

Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da! Hollandalıdan ilk açıklama...

22.06.2026 20:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da! Hollandalıdan ilk açıklama...

Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmak üzere İstanbul'a geldi.
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi ve kulüpte göreve başlamaya hazırlanıyor.

Daha önce Hollanda ekibi FC Dordrecht'te görev yapan Kuyt'ın pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştığı ve İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtilmişti. Süreç beklenenden hızlı ilerledi ve Hollandalı teknik direktör bugün İstanbul'a ulaştı.

DIRK KUYT'TAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'a inişinin ardından kısa bir açıklama yapan Kuyt, "Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Kuyt'ın, teknik direktör İsmail Kartal ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise Hollandalı çalıştırıcının ekibe katılımıyla teknik heyetin güçlendirilmesi ve yeni sezon hazırlıklarının hız kazanması hedefleniyor.

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