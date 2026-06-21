Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu: İşte hazırlık maçlarındaki rakipleri...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlık programı netleşti.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek, ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
Fenerbahçe'nin programı şu şekilde:
22-23 Haziran: Sağlık kontrolleri
24 Haziran: Samandıra'da toplanma ve Topuk Yaylası kampının başlaması
25-26 Haziran: Çift antrenman
27 Haziran: Tek antrenman
2 Temmuz: Topuk Yaylası kampının son çalışması
3-4 Temmuz: İzin
5 Temmuz: Avusturya kampı için hareket
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar şu şekilde:
8 Temmuz: Admira Wacker
11 Temmuz: Pogon Szczecin
14 Temmuz: LASK