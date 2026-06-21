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Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu: İşte hazırlık maçlarındaki rakipleri...

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu: İşte hazırlık maçlarındaki rakipleri...

21.06.2026 20:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu: İşte hazırlık maçlarındaki rakipleri...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlık programı netleşti.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek, ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

Fenerbahçe'nin programı şu şekilde:

22-23 Haziran: Sağlık kontrolleri

24 Haziran: Samandıra'da toplanma ve Topuk Yaylası kampının başlaması

25-26 Haziran: Çift antrenman

27 Haziran: Tek antrenman

2 Temmuz: Topuk Yaylası kampının son çalışması

3-4 Temmuz: İzin

5 Temmuz: Avusturya kampı için hareket

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar şu şekilde:

8 Temmuz: Admira Wacker

11 Temmuz: Pogon Szczecin

14 Temmuz: LASK 

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