Dirk Kuyt'ın ekibi Beerschot küme düştü!
Dirk Kuyt yönetimindeki Beerschot, Belçika Jupiler Pro Lig Küme Düşme Play-Off Grubu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sint-Truiden'e 1-0 mağlup olarak küme düşmeyi garantiledi.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord gibi dev kulüplerde forma giyen Dirk Kuyt, teknik direktörlükte istediği başarıyı yakalayamıyor.
Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Beerschot'un başında bulunan Kuyt, takımıyla ligde kalma mücadelesinde başarısız oldu.
KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
Sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot, Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 mağlup oldu. Kortrijk ile Cercle Brugge arasındaki mücadelenin 2-2 sona ermesiyle birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ekip, gelecek sezon Belçika Challenger Pro Lig'de mücadele edecek.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Beerschot'ta Dirk Kuyt'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının maaşı 2. Lig seviyesindeki bir takım için yüksek olsa da göreve devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmış değil.
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