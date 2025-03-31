Dirk Kuyt'ın ekibi Beerschot küme düştü!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:48

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:48

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord gibi dev kulüplerde forma giyen Dirk Kuyt, teknik direktörlükte istediği başarıyı yakalayamıyor.

Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Beerschot'un başında bulunan Kuyt, takımıyla ligde kalma mücadelesinde başarısız oldu.

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot, Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 mağlup oldu. Kortrijk ile Cercle Brugge arasındaki mücadelenin 2-2 sona ermesiyle birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ekip, gelecek sezon Belçika Challenger Pro Lig'de mücadele edecek.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Beerschot'ta Dirk Kuyt'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının maaşı 2. Lig seviyesindeki bir takım için yüksek olsa da göreve devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmış değil.