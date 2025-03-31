Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelelerinde görev yapacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.
Cihan Aydın
Türkiye Kupası çeyrek finalinde görev yapacak hakemler şu şekilde:
1 Nisan Salı
20:30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün
2 Nisan Çarşamba
17:45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın
3 Nisan Perşembe
20:30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Cihan Aydın #Türkiye Kupası
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