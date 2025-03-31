Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı.

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:15

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelelerinde görev yapacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.

Cihan Aydın

Türkiye Kupası çeyrek finalinde görev yapacak hakemler şu şekilde:

1 Nisan Salı

20:30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün 

2 Nisan Çarşamba

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe

20:30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Cihan Aydın #Türkiye Kupası

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