Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:15

Güncelleme: 31.03.2025 - 12:30

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelelerinde görev yapacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.

Cihan Aydın

Türkiye Kupası çeyrek finalinde görev yapacak hakemler şu şekilde:

1 Nisan Salı

20:30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe

20:30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan