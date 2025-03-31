Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi hamlesi!
Süper Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, mücadeledeki kararları yorumlaması amacıyla İsviçreli eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti. Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde de Meier'i İstanbul'a davet edeceği ileri sürüldü.
Süper Lig'i 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için siyah-beyazlı ekip eski hakem Urs Meier'i gözlemci olarak İstanbul'a getirdi.
Beşiktaş'ın davetlisi olarak derbiyi takip eden ve hakem Yasin Kol'un performansını değerlendiren Meier'in yorumları maçın oynandığı esnada siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'la oynadıkları derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak maçı yabancı hakemin yönetmesini talep etmişti.
FENERBAHÇE MAÇINDA DA ÇAĞIRACAK İDDİASI
Milliyet gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Urs Meier'in Galatasaray derbisine olan etkisinden memnun olduğu ve Fenerbahçe ile oynanacak derbi için de İstanbul'a davet etmeyi planladığı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın Fenerbahçe derbisine de yabancı hakem atanmaması halinde Meier'i bir kez daha İstanbul'a getirmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi 34. haftada oynanacak.
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