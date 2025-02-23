Dirk Kuyt'tan derbi mesajı: 'Fenerbahçe için çok önemli'
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Galatasaray derbisi öncesi TRT Spor'a konuştu.
2014-2015 sezonunda Galatasaray'a attığı golün ardından yaşadığı sevincin fotoğrafını yorumlayan Kuyt, "Galatasaray'a attığım golden bu. Galibiyet golü. Gol attığım ve derbide fark yarattığım için mutluydum. Asla unutamayacağım bir şey bu ve Türkiye'ye gelişimde, insanlar bana bu harika günü hatırlatıyor. Tüm taraftarların sesini duymak istemiştim. Atmosfer o gün inanılmazdı. Golden sonraki gürültüyü hala duyuyor gibiyim. İşte bu yüzden daha yüksek seste duymak istemiştik mi öyle de oldu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi değerlendiren Kuyt, "Hem takım hem de Jose Mourinho için pazartesi günkü derbide en iyisini diliyorum. Ve taraftarlar için de. Bu maçı kazanmak için birlik olalım. Fenerbahçe için bu çok önemli. Sözlerimi şöyle bitirmeliyim; Her zaman her yerde en büyük Fener" dedi.
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