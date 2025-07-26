Divan Kurulu’nda konuştu… Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum."

'BAŞKANLARINA SİNEK İKİLİ DEDİM'

"Ben Aziz Yıldırım. 1990 yılında yönetim kurulu üyesiydim. Sonra 20 sene Aziz Yıldırım döneminde. Bu süreçte denetim raporu gelmeden hiçbir zaman divan kurulu yapmadık. Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe’nin borcu ne kadar? Birlik olalım, bütün olalım. Hepsine varız. Bana söylüyor, Galatasaray’a bir şey dememişim. Başkanlarına sinek ikili dedim, ses çıkaramadılar."

'10 SENE GERİDEYİZ ŞU AN'

"6 senelik bir şampiyonluk farkımız var. 2 senesi benden dolayı geliyor kabul ediyorum. Derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Biz 10 sene gerideyiz şu an. Bu böyle devam ederse buraya seneye de gelir bu konuşmayı yaparım. Denetim raporu yapılmadığı için burayı terk etmenizi beklerdim. Ne kadar borcumuz var? Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç bıraktı” diyorlar. Ben bunu yaptıysam şerefsizim. Bunu diyenler de şerefsizdir. Demin Ali Bey dedi ki 'İbra etmeyecekler' bu yanlış. Eylül ayında seçim yapmak da yanlış. Sen bana mayıs ayında geldin Ali Başkan. Size, 'Başkan adaylarıyla konuş, 1 sene daha kalayım şampiyon yapamazsam bırakırım' deyin dedim. "

'BU KULÜBE YAZIK OLACAK'

"Eylül ayında yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek siz kazansanız da kazanmasanız da. Bu kulübe yazık olacak, tekrar gözden geçirin. Bir büyük olarak söylüyorum. İmza toplayanlar kızacak niye böyle söylüyor diye, ben Fenerbahçe için söylüyorum."

"Gelelim para meselesine. Aziz Yıldırım 612 milyon borç bırakmış diyorlar. Şimdi 1.6.2020 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü, diğer kulüplerin olduğu gibi Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bu anlaşmada bütün borçlarımızı bankalar topladılar, o zamanki TL'ye çevirdiler, o şekilde yürüdüler. 1.6.2021 yılında, 3 milyar 202 milyon küsurat parayla tüm borçlarımızı Bankalar Birliği'yle anlaşarak onayladık. Burada Yapı Kredi Bankası'ndan alınan bir 50 milyon dolar kredi vardı, onu da bu borcun içine soktu. 2018 Mayıs'ta verdiğimiz mali kitapta 1.950 milyar küsür borç vardı. 220-230 milyonu dolar ve euroydu, geri kalan TL'ydi. Bize kolay gelsin diye 400 milyon Euro. Aslı gerçeği 2 milyar TL'ydi. Yalan söylüyorsam hakaret edin bana, yazın, çizin, gelin benimle konuşun. Sonra ne oldu, yeni yönetim geldi. Harcamalar yaptılar. 50 milyon Dolar bankadan para aldılar. Hepsini 1.6.2020'de 3.2 milyara Bankalar Birliği ile bağladılar. Ana paradan hiçbir para ödemediler."

"Sayın başkan dedi ki, gelirlerden yüzde 50 bankalar kesti. Ben burada görmüyorum. İzah edebilir. Kabul ederiz. Burada yok, gözükmüyor. 2023 sonuna kadar ana para ödendi gözükmüyor. 2023 ve 2024'te 48 milyon 243 bin ana para ödendiği gözüküyor. Geldik 2024'e ve biz geldik dedik ki, TV konuşmalarında, kongre çalışmalarında Bankalar Birliği'nden muhakkak çıkılması lazım, çünkü yüzde 49 faiz. Bu parayı çevirdikleri ilk 2 sene yüzde 8.5 ile yüzde 12.5 arasında TL faizi vardı. O zaman da yüzde 5-6 dolar ve euro kurlarında faiz vardı. TL'ye dönmek akıllı işti o dönem, tebrik ediyorum. 23 ve 24'te bunu acilen kura çevirmek lazımdı, tüm kulüpler yapmadı. Fenerbahçe, 1 milyar 391 milyon faiz ödedi."

"2024 ve 2025'te 1 milyar 598 milyon borç ödedi. Toplam 3'ün üzerinde, ana para kadar faiz ödedi. Bunu hemen durdurmak lazım. Yazık yani. Çok büyük para. Bankalar Birliği borcunu kapatamadı. Nasıl kapatacağını gelsin açıklasın."

"Ben kulübü bıraktıktan sonra 50 milyona yakın oyuncuları sattılar. Kulübe para girdi. Fernandao, Eljif Elmas, Giuliano, Josef de Souza ve basketbolla birlikte toplam 45 milyon Euro girdi yaptılar. Kulübe bunlar satılınca para geldi. Ayrıca benim kurduğum şirket, 2004'te bu salonda açılışını yaptık, Sportif AŞ! 2011'de 1.8 milyar Dolar sermayeye ulaşmıştı. Forbes yazmıştı. O şirket 3 Temmuz ile birlikte yara aldı. Hisse falan sattılar, 25 milyona yakın para girdisi oldu. Bir kanun çıkardım ben, 15 sene uğraştım. Profesyonelin harcadığı paranın amatöre harcanması. 100 milyon Euro'ya yakın bir girdi oldu oradan."

"Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. En büyük sorunumuz bu! Her yerde çoğunluk onlarda. Bir arkadaş, çocuğuna forma almaya gitmiş. Çocuk arkasına 45 numara yazılmasını istemiş. Babasını anlamamış, çocuk 'Osimhen' demiş. Bunun altından kalkamayız."

"Yönetim hep şeffaf olacağız diye 2018'de seçimi kazandı ve geldi. Ama hiçbir konuda şeffaf değil. Adidas ile kaça anlaşılmış ben anlamadım. Anlayan var mı? Değeri bilsem şahsım olarak öneri yapabilirim. Fazlaysa bankayı kapatmak için kırdırın hatta bankayı hemen kapatmak için 1-2 arsayı da satın, beklemeyin."

BAŞKANLIK KARARINI AÇIKLADI

"Ben aday olmayacağım, aday olsam söylerim zaten."