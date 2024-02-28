Divan Kurulu üyesinden Dursun Özbek'e sert tepki: 'Biz hain değiliz'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:26

Güncelleme: 28.02.2024 - 15:37

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Şubat Ayı toplantısında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

"BU CEPHELERİ BİZE AÇIKLAYIN"

Dursun Özbek'e yönelik konuşan Hayri Kozak "Galatasaray'a karşı mücadele eden 8-9 grup olduğu söyleniyor. Bu grupların kim oldukları açıklanmalı. Bizler de bilelim ki savaşalım. Başka nasıl bütünleşeceğiz başkan? Ben bilmiyorum. Açıklarsak, iyi olur. Bu 8-9 cephe bize karşı ne halt yerlerse yesinler, biz başarılıysak yürür gideriz. Bugün yürüdüğümüz gibi!" ifadelerini kullandı.

"ERDEN TİMUR AÇIKLAMA YAPSIN"

Sözlerine devam Hayri Kozak "Şu an inşaatların durumlarının açık açık ortaya dökülmesi lazım. Ama Dursun başkan ama başka bir arkadaşımız ama futbolla yakından olan bizim semtimize bile uğramayan Erden kardeşimiz aramıza gelsinler açıklama yapsınlar." açıklamasını yaptı.

DİVAN KURULU BAŞKANI'NDAN UYARI

Hayri Kozak'a cevap veren Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Sayın Hayri Kozak, burada bulunmayan ve divan üyesi olmayan, savunma ve cevap hakkını kullanamayan bir kişi hakkında ifadede bulundunuz, lütfen gündeme bağlı kalın." dedi.

KOZAK: "NE DEDİM? KÜFÜR MÜ ETTİM?"

Aykutalp Derkan'ın sözlerine tepki gösteren Hayri Kozak "Ben kötü bir şey mi dedim? Küfür mü ettim? Ne demişim? Biz sıradan bir insan değiliz." ifadelerini kullandı.

"BİZ HAİN DEĞİLİZ SAYIN BAŞKAN"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yorum yapın. Ya da sorarak yorum yapın. Burada söylenenler her tarafa, Bankalar Birliği'ne yayılıyor. Her ne konu varsa kapım açık. Burada yapılan yorumlar önemli, bu yüzden gerçekle bağdaşmalı." sözlerine de cevap veren Hayri Kozak "Sayın Başkan, biz hain değiliz. Burada konuşan herkes, benden daha iyi Galatasaraylı. Burada birlik ve bütünlüğü bizler mi bozuyoruz? Galatasaray hepimizin başkan." dedi.